На горячей линии тулякам расскажут о правах потребителей

Фото: bashky.ru.

Всемирный день прав потребителей в этом году пройдет под девизом «Решить проблему пластикового загрязнения планеты». Эта тема должна привлечь внимание людей к принятию и продвижению безопасных решений при покупке товара из пластика.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» вместе с общественниками проведут тематическую горячую линию – они расскажут жителям региона о тонкостях потребительского законодательства, а также ответят на интересующие вопросы.

Консультацию специалистов можно будет получить с 9 по 19 марта с 10.00 до 16.00 по телефонам: