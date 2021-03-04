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На горячей линии тулякам расскажут о правах потребителей
Фото: bashky.ru.

На горячей линии тулякам расскажут о правах потребителей

Мероприятие, проводимое региональным Управлением Роспотребнадзора, приурочено ко Всемирному дню прав потребителей.

Всемирный день прав потребителей в этом году пройдет под девизом «Решить проблему пластикового загрязнения планеты». Эта тема должна привлечь внимание людей к принятию и продвижению безопасных решений при покупке товара из пластика.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» вместе с общественниками проведут тематическую горячую линию – они расскажут жителям региона о тонкостях потребительского законодательства, а также ответят на интересующие вопросы.

Консультацию специалистов можно будет получить с 9 по 19 марта с 10.00 до 16.00 по телефонам:

  • в Туле: 8 (4872) 55-55-50, 22-33-51,
  • в Алексине: 8 (902) 846-10-81, 8 (48753) 4-09-30,
  • в Новомосковске: 8 (48762) 6-51-68, 6-10-28,
  • в Суворове: 8 (48763) 2-48-96,
  • в Щекино: 8 (48751) 5-35-37, 5-89-95,
  • в Ефремове: 8 (48741) 6-31-81.
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