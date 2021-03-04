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Тульских школьников приглашают на олимпиады по китайскому языку и экономике
Кадр из видео: China Campus Network.

Тульских школьников приглашают на олимпиады по китайскому языку и экономике

Они пройдут в онлайн-формате, а победители получат ценные призы.

С 9 марта по 5 апреля в России пройдут две олимпиады по китайскому языку и по экономике и культуре Китая. Они организованы CCN и Институтом Конфуция РГГУ. К участию приглашаются учащиеся 8-11 классов.

Цель языковой олимпиады – выявить лучших школьников России со знанием китайского языка, поэтому необходим уровень HSK2 и выше. Во второй олимпиаде, на знание экономики и культуры Китая, свои таланты и эрудицию проявят те, кто не владеет китайским языком, но интересуется историей этой страны.

Цель олимпиад – формирование молодых талантов, нацеленных на развитие и реализацию российско-китайских проектов. Олимпиады состоят из трех онлайн-туров, участие бесплатное для всех желающих.

Задания тщательно продуманы и составлены так, чтобы даже самые большие знатоки среди школьников смогли научиться чему-то новому, вынести много полезного и интересного для себя. В официальной группе «ВКонтакте» будут доступны разборы заданий и самых распространенных ошибок.

Первый тур олимпиад пройдет с 9 по 11 марта. Регистрация участников продлится до 11 марта. Претендентам нужно заполнить анкету на сайте и пройти тест. Баллы будут подсчитаны автоматически, результат участники увидят в личном кабинете.

Все конкурсанты получат электронные сертификаты и призы от организаторов и партнеров за высокую активность. Победители получат гаджеты: за первое место – iPhone SE, за второе – планшет Xiomi Pad, за третье – электронную книгу Kindle.

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