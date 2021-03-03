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Статистика за сутки: в Тульской области 114 случаев заболевания и 9 летальных исходов

Статистика за сутки: в Тульской области 114 случаев заболевания и 9 летальных исходов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 114 случаев коронавируса, 115 человек выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 33 387 жителей региона, 30 924  выздоровели, 1287 умерли.

Ситуация в регионах России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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