Статистика за сутки: в Тульской области 114 случаев заболевания и 9 летальных исходов
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 114 случаев коронавируса, 115 человек выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 33 387 жителей региона, 30 924 выздоровели, 1287 умерли.
Ситуация в регионах России за сутки следующая:
вчера, в 16:36, 119 1184 0
вчера, в 15:57, 9 2038 0
вчера, в 11:05, 13 1836 1
1 марта, в 14:14, 33 2115 1
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