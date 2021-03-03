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На ул. Металлургов в припаркованном автомобиле обнаружили труп

На ул. Металлургов в припаркованном автомобиле обнаружили труп

Предположительно, тело пролежало в машине более суток.

Накануне днем в легковом автомобиле, который был припаркован неподалеку от дома №104 по ул. Металлургов в Туле, обнаружили труп мужчины. При внешнем осмотре на теле не выявили признаков преступного насилия.
 
По информации Myslo, мужчине было 54 года и на данный момент предполагается, что причиной его гибели мог стать сердечный приступ либо другие проблемы со здоровьем. Точную причину, а также обстоятельства смерти предстоит установить медикам и полиции.  
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:08 +5
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