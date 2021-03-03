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Руководитель Центра медицины катастроф Сергей Мухин: О времени приезда скорой, авиабригаде и помощи при ДТП

Руководитель Центра медицины катастроф Сергей Мухин: О времени приезда скорой, авиабригаде и помощи при ДТП

Сергей Мухин ответил на вопросы о самых важных моментах в работе скорой помощи.

– Через сколько должна приезжать скорая помощь?

– Существует два вида помощи – неотложная и экстренная. Экстренная помощь нужна в состоянии, при котором могут наступить необратимые последствия для здоровья или гибель пациента. Сюда относятся травмы, ожоги, беременность и роды, судороги, боли любой локализации, особенно в грудной клетке, слабость в руках и ногах (клиника нарушения мозгового кровообращения). В этих случаях скорая должна приехать в течение 20 минут.

Есть также неотложные вызовы. Ими должны заниматься фельдшеры кабинетов неотложной помощи, которые есть в каждом медучреждении. Неотложная помощь нужна пациентам с высокой температурой, нестабильным артериальным давлением, обострением хронических заболеваний и т.д. Прямой угрозы жизни у них нет. Нормированного времени приезда на неотложные вызовы нет, их передают в поликлинику.

Решение о том, к какой категории относится поступивший вызов, принимает диспетчер на основании протокола.

– Если температура под 40, скорая не приедет?

– Если вызов поступил во время работы кабинета неотложной помощи, то вызов передадут туда, если нет – поедет скорая помощь. Пациент точно не останется без помощи – это наше главное правило.

– Если сотрудник скорой нагрубил, куда пожаловаться?

– На единый номер 103. Там всегда можно попросить связаться со старшим врачом смены и рассказать ему о сложившейся проблеме. Также есть номер 8-800-222-3-103, по нему тоже можно сообщить о нарушениях и задать интересующие вопросы. Городской номер принимает звонки с 8.00 до 16.45. Мы всегда готовы выслушать пациентов, помочь, дать разъяснения, если это необходимо.

– Часто скорую вызывают пациенты с давлением. Все эти вызовы отправляются в неотложку?

– Зависит от клинических показателей. Если у человека только покраснело лицо и повысилось давление, то это неотложный вызов. Если же к симптомам прибавляется головная боль, боль в грудной клетке, онемение в руке, рвота, перебои в сердцебиении,  требуется экстренная помощь. На такой вызов будет незамедлительно отправлена бригада скорой помощи.

– Если экстренный вызов будет от молодого человека и человека в возрасте, к кому поедут быстрее?

– Деления по возрасту у нас нет. Это заблуждение. Если вызов экстренный, поедут по порядку, в зависимости от того, какой поступил раньше, и учитывая тяжесть состояния.

– К детям выезжают раньше?

– Опять же зависит от симптоматики. Если у ребенка просто температура, это одно. Если есть судороги, были родовые травмы и т.д., бригада поедет к ребенку в первую очередь. В этом случае дети в приоритете.

– На ДТП выезжают особые бригады?

– Специальные бригады для ДТП – непозволительная роскошь. Все сотрудники обучены и способны оказывать такую помощь, каждый автомобиль оснащен соответствующим оборудованием. Помимо этого для крупных аварий у нас есть алгоритм для работы авиабригады. Мы успешно отработали посадку на трассу и готовы применить это умение на практике. Пока такой необходимости не было. В регионе медучреждения расположены компактно, дороги хорошие, поэтому чаще всего проще доставить пациента в больницу, а потом уже транспортировать его на вертолете.
Если пациента будет лучше забрать на вертолете с трассы, мы готовы это сделать. Это будет полезно в отдаленных населенных пунктах или если рядом не окажется больницы, способной оказать экстренную  помощь при травмах.

– Если стал очевидцем ДТП, стоит ли пытаться помочь пострадавшим или лучше дождаться сотрудников скорой помощи?

– До приезда бригады трогать пациента и извлекать его из машины не нужно. Единственное, чем вы можете помочь, – по-пробовать остановить кровотечение или освободить дыхательные пути, если они чем-то закрыты. И конечно, важно сразу вызвать скорую помощь и максимально точно описать место аварии.

Самостоятельная транспортировка пострадавшего может привести к смещениям при переломах и сильному болевому шоку, от которого человек может скончаться.

Конечно, это не относится к случаям, когда есть угроза возгорания автомобиля.

– Какие бригады есть в тульской скорой помощи?

– Анестезиолого-реанимационная, детская реанимация, педиатрическая, психиатрическая, и больше всего у нас общепрофильных выездных бригад.

Когда-то были еще кардиологические бригады. Сейчас их нет, но у нас создан дистанционно-консультативный отдел, в котором круглосуточно дежурит врач-кардиолог. Он может посмотреть сделанную бригадой ЭКГ, дать рекомендации фельдшерам или посоветовать госпитализацию.

Досье Myslo

Сергей Игоревич Мухин.

Родился в 1983 году в Щекино.

Окончил мединститут ТулГУ.

С 2007 года работал на станции скорой помощи, в горбольнице №9 Тулы.

С октября 2019 года – зам. главного врача областного Центра медицины катастроф.

С 13 апреля 2020 года – и. о.  главного врача центра.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:45 +3
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