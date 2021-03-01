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За неделю в Тульской области скончались 64 пациента с ковидом

За неделю в Тульской области скончались 64 пациента с ковидом

Общее число умерших за всё время наблюдения – 1268 человек.

По данным регионального оперативного штаба, с 23 февраля по 1 марта в Тульской области зарегистрировано 876 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. С начала эпидемии ковидом в регионе заразились 33 157 человек.

797 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 30 692 человека.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 64 пациентов в возрасте от 37 лет до 91 года. У большинства в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 1 268 человек.
Сюжет: Коронавирус
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