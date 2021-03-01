За неделю в Тульской области скончались 64 пациента с ковидом
Общее число умерших за всё время наблюдения – 1268 человек.
По данным регионального оперативного штаба, с 23 февраля по 1 марта в Тульской области зарегистрировано 876 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. С начала эпидемии ковидом в регионе заразились 33 157 человек.
797 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 30 692 человека.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 64 пациентов в возрасте от 37 лет до 91 года. У большинства в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 1 268 человек.
сегодня, в 14:14, 17 391 0
сегодня, в 11:03, 5 960 -3
вчера, в 11:03, 6 2513 1
вчера, в 10:46, 151 2908 4
Другие статьи по темам
Место