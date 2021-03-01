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Подробности нападения в Туле: преступник заманил риелтора под предлогом покупки элитной квартиры

Подробности нападения в Туле: преступник заманил риелтора под предлогом покупки элитной квартиры

По нашей информации, привязанную к газовой трубе женщину спас ее муж.

28 февраля стало известно о том, что в Туле следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

– По версии следствия, женщина в ходе продажи квартиры была подвергнута избиению со стороны неустановленного мужчины. При этом он привязал потерпевшую к газовой трубе и незаконно лишил свободы, помимо воли удерживая ее в квартире, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Как стало известно Myslo, пострадавшая — риелтор одного из тульских агентств недвижимости. Коллеги женщины рассказали нам, что злоумышленник связался с ней под видом клиента. Он попросил показать элитную квартиру в Привокзальном районе Тулы. Когда риелтор приехала на встречу, мужчина напал на нее, привязал к газовой трубе, избил, по некоторым данным, душил. После чего распотрошил ее сумку и скрылся с места происшествия.

По некоторым данным, преступник не взял ценные вещи и деньги, которые у женщины были при себе.

Предположительно пострадавшую спас муж, который нашел ее и освободил. Женщина в тяжелом состоянии, преступника ищут.

Следственный комитет не распространяется о подробностях произошедшего в интересах расследования. СК сообщил лишь о том, что по делу осмотрено место происшествия, потерпевшая допрошена в больнице, назначен комплекс судебных экспертиз. На месте изъяты объекты, имеющие значение для уголовного дела, проведена выемка предметов и образцов, которые могут помочь в расследовании.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:07 +7
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