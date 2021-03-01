Любовная драма в Богородицке: ревнивая девушка расписала оскорблениями дом и подъезд соперницы

В Богородицке в полицию обратилась 20-летняя девушка. Она заявила, что кто-то расписал оскорблениями в ее адрес стены дома, подъезда и дверь квартиры.

Полицейские выяснили, что в истории замешана 23-летняя подруга девушки. Между ними, по предварительным данным, возник конфликт из-за общего знакомого и его личных взаимоотношений с каждой из них.

– Подозреваемая призналась в содеянном. В отделе МВД проводят процессуальную проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка происшествию, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.