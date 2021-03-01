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Любовная драма в Богородицке: ревнивая девушка расписала оскорблениями дом и подъезд соперницы

Любовная драма в Богородицке: ревнивая девушка расписала оскорблениями дом и подъезд соперницы

Конфликт между подругами произошел из-за 21-летнего парня.

В Богородицке в полицию обратилась 20-летняя девушка. Она заявила, что кто-то расписал оскорблениями в ее адрес стены дома, подъезда и дверь  квартиры.

Полицейские выяснили, что в истории замешана 23-летняя подруга девушки. Между ними, по предварительным данным, возник конфликт из-за общего знакомого и его личных взаимоотношений с каждой из них.

– Подозреваемая призналась в содеянном. В отделе МВД проводят процессуальную проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка происшествию, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:08 +4
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