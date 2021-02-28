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Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области подтвердились 120 случаев заболевания
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области подтвердились 120 случаев заболевания

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за последние сутки подтвердились 120 случаев коронавируса, 101 человек выздоровел, 9 скончались.

С начала пандемии ковидом заразились 33 040 жителей региона, 30 592 вылечились, 1260 умерли.

За сутки ситуация в российских регионах такова:

Сюжет: Коронавирус
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