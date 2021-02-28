Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области подтвердились 120 случаев заболевания
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за последние сутки подтвердились 120 случаев коронавируса, 101 человек выздоровел, 9 скончались.
С начала пандемии ковидом заразились 33 040 жителей региона, 30 592 вылечились, 1260 умерли.
За сутки ситуация в российских регионах такова:
сегодня, в 10:46, 79 1179 4
вчера, в 12:59, 19 1468 0
26 февраля, в 11:04, 4 1827 1
24 февраля, в 17:36, 95 5541 -10
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