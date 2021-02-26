«ЭпиВакКорона» или «Спутник V»? Всё, что нужно знать тулякам о прививках от COVID-19

Чем отличаются вакцины? Стоит ли прививаться, если заболеваемость идет на спад?

На эти и другие вопросы ответила главный внештатный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова.

Тяжело ли переносится вакцина от ковида?

– Температура в первые два дня после прививки регистрируется всего лишь у 1,5% пациентов. Кроме того, у них отмечается гриппоподобное состояние: головная боль, недомогание, небольшое першение в горле. В месте инъекции отмечается небольшая болезненность. Эта статистика собрана из опросов перед второй прививкой и из дневников самонаблюдения, которые заполняют получившие вакцину пациенты.

Такая реакция свойственна почти всем прививкам, это не особенное осложнение после вакцины против коронавируса, её не стоит бояться. Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано.

Заболеваемость идет на спад. Нужно ли делать прививку сейчас?

– Крайне необходимо. В июле прошлого года мы тоже наблюдали спад заболеваемости, но осенью снова начался рост. Для того чтобы не допустить третью волну, нужно привиться как можно быстрее.

Вакцинопрофилактика эффективна при условии, что привито не менее 60% населения. Тогда выработается коллективный иммунитет. В этом случае будут защищены и те, кто получил прививку, и те, кому делать ее нельзя, — беременные и кормящие женщины, люди с обострением тяжелых хронических заболеваний.

Есть ли проблема с записью на прививку?

– Министерство здравоохранения Тульской области ежедневно мониторит эту систему и отслеживает, где есть недоработки. Сейчас вакцины в регионе достаточно, проблем с записью нет.

Кто в группе риска? Кому вакцинация необходима больше других?

– Раньше считалось, что это лица старше 60 лет. Но, по последним данным Минздрава РФ , сейчас сюда относят людей старше 50 лет. Это изменение было подсказано статистикой заболеваний, особенностями течения болезни, возникновением осложнений. В группе риска также те, кто страдает хроническими заболеваниями — бронхолегочными, сосудистыми, сахарным диабетом и ожирением.

Ну и конечно, в первую очередь должны прививаться медицинские сотрудники, работники образовательных учреждений и социальной сферы.

Какая вакцина используется в Тульской области?

– У нас в регионе прививают вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В декабре мы получили 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Так как последняя хранится, как обычная вакцина (при температуре от +2 до +8 градусов), ею разумнее было привить сотрудников ФАПов и работников школ в отдаленных населенных пунктах. Сейчас ее нет в регионе.

На данный момент мы прививаем население вакциной «Спутник V».

Она не хуже прививки «ЭпиВакКорона», просто хранится и транспортируется сложнее. Но сейчас технология отлажена, закуплено необходимое морозильное оборудование. Препятствий для работы со «Спутником V» нет, так что нет причин затягивать с вакцинацией. Коронавирусная инфекция ждать не будет. Мы живем во время пандемии, каждый из нас может заболеть, если не привьется.

Чем отличаются вакцины «ЭпиВакКорона» и «Спутник V»?

– Обе эти вакцины созданы для защиты от коронавирусной инфекции. Они созданы с использованием разных технологий. «Спутник V» создан на основе человеческих аденовирусов, которые используются как переносчики генетической информации вируса. После их попадания в организм начинается выработка защитных тел, то есть иммунного ответа.

«ЭпиВакКорона» сделана специалистами Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вакцина представляет собой химически синтезированные пептидные антигены трёх фрагментов S-белка вируса SARS-CoV-2. Они соединены с белком-носителем, который доставляет частицы вируса внутрь клетки и тем самым так же синтезирует антитела.

Это две эффективные и безопасные вакцины. Их конечная роль — защитные антитела. Мнение среди населения о том, что вакцина «ЭпиВакКорона» лучше, ошибочно.

Как подготовиться к прививке?

– Особой подготовки не требуется. Перед прививкой медицинский сотрудник осматривает пациента, собирает анамнез. В день прививки нужно исключить физические нагрузки, посещение бассейнов, саун, бань и стараться не переохлаждаться.

Нужно ли пользоваться маской после прививки?

– Да. Для того чтобы мы могли свободно передвигаться и жить, как до пандемии, население должно быть привито на 70%. В этом случае, скорее всего, будут отменены ограничительные мероприятия. Пока требования сохраняются.

Может ли заразить человек, который получил вакцину?

– Ни заразить, ни заболеть сам человек после вакцинации не может.