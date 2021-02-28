Избил и привязал к газовой трубе: неизвестный держал тулячку в заложниках в квартире

Фото Следственного комитета по Тульской области.

В Туле следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

- По версии следствия, женщина в ходе продажи квартиры была подвергнута избиению со стороны неустановленного мужчины. При этом он привязал потерпевшую к газовой трубе и незаконно лишил свободы, помимо воли удерживая ее в квартире, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Следователь осмотрел место происшествия, допросил потерпевшую и свидетелей, назначил комплекс судебных экспертиз.

Подозреваемого пока не поймали, поэтому в интересах следствия какие-либо подробности преступления не разглашаются.