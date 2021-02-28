новости
новости
Регистрация
Избил и привязал к газовой трубе: неизвестный держал тулячку в заложниках в квартире
Фото Следственного комитета по Тульской области.

Избил и привязал к газовой трубе: неизвестный держал тулячку в заложниках в квартире

Правоохранители разыскивают преступника.

В Туле следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

- По версии следствия, женщина в ходе продажи квартиры была подвергнута избиению со стороны неустановленного мужчины. При этом он привязал потерпевшую к газовой трубе и незаконно лишил свободы, помимо воли удерживая ее в квартире, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Следователь осмотрел место происшествия, допросил потерпевшую и свидетелей, назначил комплекс судебных экспертиз.

Подозреваемого пока не поймали, поэтому в интересах следствия какие-либо подробности преступления не разглашаются.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 11:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
уголовное делозаложникудерживал в квартире

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Объективно – о важном!
Объективно – о важном!
Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области подтвердились 120 случаев заболевания
Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области подтвердились 120 случаев заболевания
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.