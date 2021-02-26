новости
новости
Регистрация
В Туле разработана дорожная карта проекта «Композитная долина»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле разработана дорожная карта проекта «Композитная долина»

Центр должен начать работу в 2023 году.

25 февраля губернатор Алексей Дюмин провел совещание по вопросам создания инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Композитная долина». 

– Этот проект позволит нам серьезно нарастить научную базу региона, использовать новые налоговые инструменты для стимулирования инновационных компаний и ученых, сертификации и разработки прототипов уникальной продукции для ее дальнейшего производства, – сказал глава региона.

Создание центра позволит привлечь федеральные, региональные и внебюджетные средства на создание инфраструктуры для исследований.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев представил Алексею Дюмину генерального директора фонда «ИНТЦ «Композитная долина» Дмитрия Бочкарева.

В ходе совещания были представлены управленческая структура «Композитной долины» и дорожная карта проекта. Центр должен начать работу в 2023 году. Губернатор отметил, что необходимо серьезно отнестись к вопросам проектирования, в том числе – к подбору правильного, современного оборудования для заказчиков, а также обеспечения центра кадрами – учеными и персоналом.

Алексей Дюмин поручил Дмитрию Бочкареву организовать заседание наблюдательного совета фонда для утверждения организационно-технических решений и управленческой структуры, а также ускорить все юридические процедуры по созданию фонда и управляющей компании центра.

Напомним, центр появится на базе Тульского государственного университета и станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса. Это поможет создать новые научно-технологические программы, а также привлечет инвестиции для реализации инновационных проектов.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 11:12 −10
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Композитная долинаученыеинновации

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

26 февраля состоится прямая линия руководства тульского УФСИН
26 февраля состоится прямая линия руководства тульского УФСИН
Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 126 случаев коронавируса
Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 126 случаев коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.