В Туле разработана дорожная карта проекта «Композитная долина»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

25 февраля губернатор Алексей Дюмин провел совещание по вопросам создания инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Композитная долина».

– Этот проект позволит нам серьезно нарастить научную базу региона, использовать новые налоговые инструменты для стимулирования инновационных компаний и ученых, сертификации и разработки прототипов уникальной продукции для ее дальнейшего производства, – сказал глава региона.

Создание центра позволит привлечь федеральные, региональные и внебюджетные средства на создание инфраструктуры для исследований.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев представил Алексею Дюмину генерального директора фонда «ИНТЦ «Композитная долина» Дмитрия Бочкарева.

В ходе совещания были представлены управленческая структура «Композитной долины» и дорожная карта проекта. Центр должен начать работу в 2023 году. Губернатор отметил, что необходимо серьезно отнестись к вопросам проектирования, в том числе – к подбору правильного, современного оборудования для заказчиков, а также обеспечения центра кадрами – учеными и персоналом.

Алексей Дюмин поручил Дмитрию Бочкареву организовать заседание наблюдательного совета фонда для утверждения организационно-технических решений и управленческой структуры, а также ускорить все юридические процедуры по созданию фонда и управляющей компании центра.

Напомним, центр появится на базе Тульского государственного университета и станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса. Это поможет создать новые научно-технологические программы, а также привлечет инвестиции для реализации инновационных проектов.