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Долина технологий и наук: как в Тульской области создается инновационный научно-технологический центр

Долина технологий и наук: как в Тульской области создается инновационный научно-технологический центр

О создании «Композитной долины» под Тулой рассказал журнал «Эксперт».

В январе 2021 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Тульской области ИНТЦ «Композитная долина». Этот инновационный научно-технологический центр должен стать центром отечественного материаловедения. Об этом заявляет журнал «Эксперт».

Инициатором создания долины стал известный ученый-материаловед и технологический предприниматель, доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой химической технологии и новых материалов химфака МГУ, председатель совета директоров ГК «Унихимтек» Виктор Авдеев.

Виктор Авдеев рассказал «Эксперту», как возникла идея создания долины:

 

Виктор Авдеев

– Я хорошо помню эту дату — 1 декабря 2016 года, когда наш президент утвердил Стратегию научно-технологического развития. Но мне тот декабрь памятен еще и потому, что в том же декабре, 26-го, к нам в Московский университет приехала делегация Тульской области во главе с губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым. Темой встречи было взаимодействие Московского университета и Тульской области, в том числе по реализации стратегии. А у нас с предприятиями Тульской области было уже давнее сотрудничество — и с Алексинским химическим комбинатом, и с НПО «Сплав». И ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий попросил меня на этой встрече рассказать о некоторых разработках Московского университета. О том, как мы можем в рамках нашего содружества реализовать их более эффективно. Мы очень активно переговорили, договорились о сотрудничестве по трем направлениям. И первое направление — это долина: уже было известно, что готовится закон о долинах, или, как в итоге их стали называть, инновационных научно-технологических центрах. В Московском университете уже активно обсуждалась тема создания собственной долины на Воробьевых горах, которая должна была быть больше ориентирована на фундаментальные науки и лабораторные разработки. И было понятно, что тут, на Воробьевых горах, заводы или даже опытные производства строить не будут. А для нас, химиков, выход на промышленный масштаб — это необходимое условие реализации наших проектов.

Губернатор рассказал нам, что в Тульской области уже создан индустриальный парк, что строится особая экономическая зона, и мы предложили: а давайте еще и долину, чтобы обеспечивать индустрию новыми решениями. И это здорово совпало: мы в нашей группе компаний «Унихимтек» были этим озабочены, а Тульская область – это регион, который относительно недалеко находится и в нем очень хорошая химическая инфраструктура. Например, концентрированную азотную кислоту производят в стране всего в двух местах, и одно из этих мест – Тульская область. И, скажу откровенно, нам понравилось и тульское правительство своей активностью. Поэтому мы подумали, что было бы здорово, если бы одно из направлений, которым занимаются в университете и которое связано с новыми материалами, c химией, реализовывалось бы в содружестве с МГУ как раз в Тульской области.

Также ученый объяснил, что нужно для полноценного функционирования долины:

– Есть разработка какой-то лаборатории, группы ученых, когда «в пробирке», если я говорю о химии, созданы какие-то образцы новых материалов. Если говорить о МГУ — это лабораторные прототипы. И первое, что создается в долине, — это научно-технологический полигон, то есть место, где можно выпустить не сто граммов и даже не килограмм, а опытную партию. Потому что всегда возникает вопрос: а этот материал, этот продукт нужен промышленности? И оказывается, что промышленности, для того чтобы ответить на этот вопрос, иногда нужно сто килограммов, а иногда нужно десять тонн. И эти образцы в долине можно будет наработать. Причем для этого создается набор некоего универсального оборудования. И вы можете прийти, арендовать, наработать и предложить промышленности.

Второй шаг, который надо сделать, чтобы предложить промышленности: если вы наработали этот продукт, вы должны его еще охарактеризовать. А для этого нужен центр испытаний, сертификация. Это второе необходимое подразделение в структуре тульской долины. Причем должна быть возможность эти испытании материалов проводить не только по отечественным ГОСТам, но и по американским нормам ASTM, и по европейским EN, и по китайским нормам и стандартам. И тогда у вас есть возможность предоставить промышленникам материал уже с характеристиками и рекомендациями. А если у вас всё хорошо, если ваша научная разработка превратилась в продукт и этот продукт востребован, то что нужно сделать, если вы хотите выйти во внешний мир? Надо его запатентовать, а этому поможет создание центра поддержки интеллектуальной собственности и привлечение людей, которые умеют патентовать в разных странах.

Следующий шаг: если у вас и разработка есть, и она доказана, и характеристики запатентованы, нужно создавать пилотное производство. А тогда нужен инжиниринговый центр, чтобы сделать технологический проект, обеспечивающий конкурентоспособность этого производства. Мы обсудили это с Корпорацией поддержки малого и среднего бизнеса. И уже есть программы субсидирования инжиниринга.

И наконец, последнее, что предполагается построить в долине, — это где-то 20-30 тысяч квадратных метров помещений с инфраструктурой, которые можно взять в льготную аренду и развернуть там опытные малосерийные линии.

Одна из важнейших проблем, которая стоит перед создателями долины, — это проблема подготовки кадров. Кроме того, в долине нужно предусмотреть возможности размещения студентов для обучения и практики. Для этого там необходим кампус, который, на наш взгляд, должен быть рассчитан на 150-200 человек. А раз есть кампус, то логично, чтобы там же и лекции могли читать специалисты, которые работают в долине, и представители разных университетов.

Кроме того, необходимо предусмотреть возможность проживания в нормальных условиях специалистов, которые приезжают, чтобы наработать необходимый материал и провести испытание этого материала. И надо предусмотреть представительство разных институтов развития, чтобы иметь возможность оперативно поддержать все начинания, которые там возникают.

Вот как я понимаю инфраструктуру долины — как создание замкнутого цикла, от подготовки специалистов до выпуска продукции, где можно и на людей посмотреть, и на их разработки.

Проект реализуется под контролем губернатора Тульской области Алексея Дюмина:

Алексей Дюмин

– Четыре года назад мы обратили внимание на 216-й Федеральный закон, который позволяет создавать в регионах инновационные научно-технологические центры в конкретных отраслях, — рассказывает Алексей Дюмин. — Для Тульской области мы выбрали композитную отрасль. Здесь по заказу крупнейших индустриальных игроков России будут создаваться, тестироваться и выходить в коммерческую серию материалы нового поколения, которые определят облик российской промышленности будущего. В рамках «Композитной долины» будут созданы Центр инновационных разработок и экспериментальной химии, научно-технологический полигон, Центр техногенной и экологический безопасности стран БРИКС, инжиниринговый центр и опытно-промышленные линии с самым современным оборудованием. Будем формировать центры подготовки кадров, кампусы, социальную инфраструктуру. Компаниям, готовым производить новые материалы в промышленных масштабах, мы предлагаем размещать производства в ОЭЗ «Узловая», которая находится в непосредственной близости от «Композитной долины». В течение шести лет центр должен выйти на проектную мощность, которая позволит фактически создать новую высокотехнологичную отрасль.

Индустриальный партнер реализации проекта «Композитная долина» — госкорпорация «Росатом». Одновременно участие в проекте подтвердили и другие якорные резиденты, такие как Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, научно-производственное объединение «Унихимтек» и еще порядка 40 технологических компаний. В течение 2021 года, пока идет проектирование долины, мы приглашаем всех участников отрасли — и предпринимателей, и ученых, и производственников — присоединиться к нашей работе, с тем чтобы вместе создать инфраструктуру долины, необходимую для развития композитной отрасли.

 

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