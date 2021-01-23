В Туле появится научно-технологический центр «Композитная долина»

Фото из архива Myslo.

В Туле появится инновационный научно-технологический центр «Композитная долина». Его создадут на базе ТулГУ. Площадка объединит студентов, ученых и представителей бизнеса. Это поможет создать новые научно-технологические программы, а также привлечет инвестиции для реализации проектов.

Среди основных направлений деятельности центра:

многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства;

моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов;

новые эколого-ориентированные технологии закрытого цикла для малотоннажных химических производств;

каталитические материалы и технологии производства химической продукции для аграрной и нефтехимической отраслей.

Минэкономразвития совместно с Минфином и Минобрнауки проработают вопрос о выделении бюджетных средств на создание и функционирование ИНТЦ.