новости
новости
Регистрация
В Туле появится научно-технологический центр «Композитная долина»
Фото из архива Myslo.

В Туле появится научно-технологический центр «Композитная долина»

Соответствующее Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В Туле появится инновационный научно-технологический центр «Композитная долина». Его создадут на базе ТулГУ. Площадка объединит студентов, ученых и представителей бизнеса. Это поможет создать новые научно-технологические программы, а также привлечет инвестиции для реализации проектов.

Среди основных направлений деятельности центра:

  • многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства;
  • моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов;
  • новые эколого-ориентированные технологии закрытого цикла для малотоннажных химических производств;
  • каталитические материалы и технологии производства химической продукции для аграрной и нефтехимической отраслей.

Минэкономразвития совместно с Минфином и Минобрнауки проработают вопрос о выделении бюджетных средств на создание и функционирование ИНТЦ. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 14:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ТулГУКомпозитная долина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щёкино убили мужчину
В Щёкино убили мужчину
В Туле на ул. Октябрьской из-за ДТП со скорой образовалась пробка
В Туле на ул. Октябрьской из-за ДТП со скорой образовалась пробка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.