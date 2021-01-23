Фото из архива Myslo.
В Туле появится научно-технологический центр «Композитная долина»
Соответствующее Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В Туле появится инновационный научно-технологический центр «Композитная долина». Его создадут на базе ТулГУ. Площадка объединит студентов, ученых и представителей бизнеса. Это поможет создать новые научно-технологические программы, а также привлечет инвестиции для реализации проектов.
Среди основных направлений деятельности центра:
- многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства;
- моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов;
- новые эколого-ориентированные технологии закрытого цикла для малотоннажных химических производств;
- каталитические материалы и технологии производства химической продукции для аграрной и нефтехимической отраслей.
Минэкономразвития совместно с Минфином и Минобрнауки проработают вопрос о выделении бюджетных средств на создание и функционирование ИНТЦ.
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