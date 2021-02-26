Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 126 случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 126 случаев коронавируса, 128 человек выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 32 795 жителей региона, 30 365 человек вылечились, 1241 умер.
За сутки в России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса, зафиксировано 428 летальных исходов, выздоровели 15 722 человека.
24 февраля, в 17:36, 95 5269 -10
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