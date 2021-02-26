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Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 126 случаев коронавируса

Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 126 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 126 случаев коронавируса, 128 человек выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 32 795 жителей региона, 30 365 человек вылечились, 1241 умер. 

За сутки в России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса, зафиксировано 428 летальных исходов, выздоровели 15 722 человека.
 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:04 0
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