26 февраля состоится прямая линия руководства тульского УФСИН

Рассказываем, как и когда можно задать вопрос.

26 февраля состоится совместная прямая линия руководства УФСИН России по Тульской области с представителями ОНК и Общественного совета.

В течение часа жители Тульской области и других регионов России смогут задать свои вопросы руководству управления, председателю ОНК Тульской области Игорю Крюкову и председателю Общественного совета при УФСИН Алексею Устименко.

В работе прямой линии также примет участие помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Светлана Дендебер.

Граждане смогут задать вопросы касательно всех направлений деятельности УФСИН России по Тульской области, в том числе по соблюдению прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях Тульской области, ограничительных мероприятий, введенных с целью недопущения возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, а также условий и порядка приема на службу в уголовно-исполнительную систему.

Позвонить на прямую линию можно будет по телефону 8(4872) 32-98-22 с 13.30 до 14.30.