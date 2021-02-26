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26 февраля состоится прямая линия руководства тульского УФСИН

26 февраля состоится прямая линия руководства тульского УФСИН

Рассказываем, как и когда можно задать вопрос.

26 февраля состоится совместная прямая линия руководства УФСИН России по Тульской области с представителями ОНК и Общественного совета.
 
В течение часа жители Тульской области и других регионов России смогут задать свои вопросы руководству управления, председателю ОНК Тульской области Игорю Крюкову и председателю Общественного совета при УФСИН Алексею Устименко.
 
В работе прямой линии также примет участие помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Светлана Дендебер.
 
Граждане смогут задать вопросы касательно всех направлений деятельности УФСИН России по Тульской области, в том числе по соблюдению прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях Тульской области, ограничительных мероприятий, введенных с целью недопущения возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, а также условий и порядка приема на службу в уголовно-исполнительную систему.
 
Позвонить на прямую линию можно будет по телефону 8(4872) 32-98-22 с 13.30 до 14.30.
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