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Более 44 тысяч человек провакцинировано от коронавируса в Тульской области

Более 44 тысяч человек провакцинировано от коронавируса в Тульской области

В наш регион на данный момент поступило 66 тысяч доз вакцины.

Сейчас в госпиталях Тульской области находятся на лечении 669 больных коронавирусной инфекцией, из которых более половины — это люди старше 65 лет. Каждый третий пациент в тяжелом состоянии, а каждому десятому требуется реанимационное сопровождение.
 
Как сообщил на оперативном совещании заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков, для поддержания указанной выше категории пациентов на данный момент действуют 915 коек.
Кроме того, еще 590 коек в манеже стадиона «Арсенал» и санатории «Слободка» законсервированы по поручению губернатора Алексея Дюмина.
По словам Маркова, кислород и лекарства в нашу область поставляются в полном объеме. Запас экспресс-тестов и лекарств составляет два месяца
 
Также заместитель председателя правительства Тульской области рассказал, что в нашу область поступило 66 тысяч доз вакцины. На данный момент провакцинированы 44 247 человек, из которых треть — возрастная группа старше 65. В ближайшие выходные жители Новомосковска и Ефремова получат возможность сделать вакцинацию в местных торговых центрах.
Сюжет: Коронавирус
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