Тулячка получила полгода исправительных работ: она ударила мужа ножом
Парочка поссорилась во время распития алкоголя, и женщина ранила супруга не только словами.
В Туле 59-летняя местная жительница признана виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия.
Судом установлено, что 29 ноября прошлого года обвиняемая распивала алкоголь в компании мужа. Парочка поссорилась, и женщина сходила на кухню за ножом, вернулась и ударила супруга в спину.
Решением суда ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы ежемесячно в доход государства.
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