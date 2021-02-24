Тулячка получила полгода исправительных работ: она ударила мужа ножом

Парочка поссорилась во время распития алкоголя, и женщина ранила супруга не только словами.

В Туле 59-летняя местная жительница признана виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия.

Судом установлено, что 29 ноября прошлого года обвиняемая распивала алкоголь в компании мужа. Парочка поссорилась, и женщина сходила на кухню за ножом, вернулась и ударила супруга в спину.

Решением суда ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы ежемесячно в доход государства.