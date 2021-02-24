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Тулячка получила полгода исправительных работ: она ударила мужа ножом

Тулячка получила полгода исправительных работ: она ударила мужа ножом

Парочка поссорилась во время распития алкоголя, и женщина ранила супруга не только словами.

В Туле 59-летняя местная жительница признана виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия.
 
Судом установлено, что 29 ноября прошлого года обвиняемая распивала алкоголь в компании мужа. Парочка поссорилась, и женщина сходила на кухню за ножом, вернулась и ударила супруга в спину. 
 
Решением суда ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы ежемесячно в доход государства.
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:10 +6
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