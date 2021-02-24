Тульский метатель показал второй результат в мире среди юниоров

В Адлере на спортивной базе «Юность» прошли зимние Всероссийские соревнования по метанию. Воспитанник ДЮСШ г. Советск и СШОР «Легкая атлетика» г. Тулы Роман Ряховский одержал победу в метании копья среди юниоров с результатом 71 м 38 см.

Улучшив личное достижение сразу более чем на три метра, 17-летний Роман выполнил норматив мастера спорта России. Кроме того, на сегодняшний день это второй результат сезона в мире среди юниоров до 20 лет.

Тренируют спортсмена Андрей Горячих и Константин Ряховский.