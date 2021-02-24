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Тульский метатель показал второй результат в мире среди юниоров

Тульский метатель показал второй результат в мире среди юниоров

Поздравляем Романа Ряховского!

В Адлере на спортивной базе «Юность» прошли зимние Всероссийские соревнования по метанию. Воспитанник ДЮСШ г. Советск и СШОР «Легкая атлетика» г. Тулы Роман Ряховский одержал победу в метании копья среди юниоров с результатом 71 м 38 см. 

Улучшив личное достижение сразу более чем на три метра, 17-летний Роман выполнил норматив мастера спорта России. Кроме того, на сегодняшний день это второй результат сезона в мире среди юниоров до 20 лет.

Тренируют спортсмена Андрей Горячих и Константин Ряховский.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:39 +4
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