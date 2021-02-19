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В Узловой пьяный «блогер» оскорбил полицейских, кинул в их машину мусор и был наказан
Стоп-кадр из видео.

В Узловой пьяный «блогер» оскорбил полицейских, кинул в их машину мусор и был наказан

Мужчина обещал своей спутнице, что стражей порядка уволят.

В паблике «Узловая.Слухи» опубликован видеоролик с конфликтом местного жителя и полицейского. По голосу можно предположить, что мужчина пьян. Кроме того, за происходящим наблюдает женщина, и, похоже, поведение автора съемки обусловлено желанием произвести впечатление на спутницу.
 
Из диалога понятно, что у мужчины есть какая-то претензия к полицейским, а те стараются не вступать с ним в диалог. Но «блогер» не унимается, оскорбляет стражей порядка и грозит им увольнением.
 
Полицейские садятся в машину, и в этот момент автор съемки что-то кидает на капот автомобиля. Один из полицейских подходит к мужчине, тот говорит: «Извини, я не хотел», затем слышен шум, автор съемки падает и объявляет, что его ударили. Когда другой полицейский убирает брошенный предмет с капота авто, автор съемки уверяет, что просто промахнулся.
 
По нашей информации, сейчас региональная полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:34 +4
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