Конфликт пьяного «блогера» и полицейских: мужчину могут привлечь за публичное оскорбление

Стоп-кадр из видео.

Управление МВД России по Тульской области сообщило о служебной проверке по факту появления в соцсетях видео с инцидентом, в котором участвовали сотрудники полиции.

«В рамках проверки будут установлены обстоятельства происшествия. Кроме того, будут собраны и переданы в следственные органы для правовой оценки материалы по признакам преступления, связанного с публичным оскорблением полицейских», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним , в паблике «Узловая.Слухи» был опубликован видеоролик с конфликтом местного жителя и полицейского. По голосу можно предположить, что мужчина пьян. Кроме того, за происходящим наблюдает женщина, и, похоже, поведение автора съемки обусловлено желанием произвести впечатление на спутницу.

Из диалога понятно, что у мужчины есть какая-то претензия к полицейским, а те стараются не вступать с ним в диалог. Но «блогер» не унимается, оскорбляет стражей порядка и грозит им увольнением.

Полицейские садятся в машину, и в этот момент автор съемки что-то кидает на капот автомобиля. Один из полицейских подходит к мужчине, тот говорит: «Извини, я не хотел», затем слышен шум, автор съемки падает и объявляет, что его ударили. Когда другой полицейский убирает брошенный предмет с капота авто, автор съемки уверяет, что просто промахнулся.