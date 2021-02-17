Туляки о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках: «У нас не московская зарплата!»

Myslo предложил пользователям высказать мнение о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках до 30 рублей. Напомним, ранее перевозчики обратились с соответствующей инициативой к министру транспорта и дорожного хозяйства Родиону Дуднику. Эту идею поддержала и президент Тульского транспортного союза Вера Коротких.

В опросе приняли участие 483 человека. Большинство, а это 72,8% опрошенных, довольно прохладно отнеслись к предложению маршрутчиков.

Читатели аргументировали свои ответы так: