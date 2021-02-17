Туляки о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках: «У нас не московская зарплата!»
Большинство наших читателей не поддержали инициативу перевозчиков.
Myslo предложил пользователям высказать мнение о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках до 30 рублей. Напомним, ранее перевозчики обратились с соответствующей инициативой к министру транспорта и дорожного хозяйства Родиону Дуднику. Эту идею поддержала и президент Тульского транспортного союза Вера Коротких.
В опросе приняли участие 483 человека. Большинство, а это 72,8% опрошенных, довольно прохладно отнеслись к предложению маршрутчиков.
Читатели аргументировали свои ответы так:
- Против. Категорически. Наотрез. Нужно развивать муниципальные виды общественного транспорта, — пишет Xenon5.
- Коротко – у нас не московская зарплата! — написал WORD.
- Вообще их разогнать и сделать нормальный общественный транспорт, — считает ars7183.
- До 25 рублей вполне можно, это обосновано ростом издержек перевозчиков, — высказался ЛЕхАН.
- Я уже озвучивала мысль, что за тот уровень безопасности и комфорта, который предоставляют маршрутчики, и 20 рублей много. И очень сомневаюсь, что с повышением оплаты что-то изменится в лучшую сторону, — Светлана Тульская.
- Какое повышение? Устроили ежедневный транспортный коллапс на Кауля и Оборонной и собираются цену повышать! Тут пассажирам пора компенсацию выплачивать за минимум получасовое ожидание хоть какого-нибудь транспорта на морозе, за дикую давку, как в маршрутках, так и в муниципальном транспорте. Причем состояние маршруток и трамваев ужасное, как на ходу не разваливаются. При этом хозяева получают сверхприбыль, потому что транспорт нарушает все мыслимые нормы по вместимости, — Konorosik.
- А зарплату тулякам когда поднимать будут? С чего нашему «зажравшемуся» народу платить по 60 рублей в день минимум, чтобы доехать до работы, где годами никто зарплату не повышает? Берем 60 руб., на 24 рабочих дня — 1 440 руб. При зарплате 20 т. р. — слишком круто! А если еще и пересадки делать, то вообще 10% от зарплаты улетит на проезд. А муниципальный ОТ — попробуй дождись. Или он по такому маршруту не ездит, — Pollo88.
- Тогда и пассажирам зарплату увеличивайте. С 2014 года зарплата застыла на отметке 20 000, а у некоторых и того меньше, — Рекс.
- Пусть повышают проезд на маршрутку. Для меня важно, чтобы было качество! Чтобы водители сознавали, что везут людей, а не картошку. Если будет качество, готова платить. Благо мне достаточно городского транспорта для проезда по городу, — Rozzii.
- Совсем уже с ума посходили! Я ребенка в школу вожу с пересадками, ибо такая школа по всей области только одна. В общем итоге, чтобы отвезти ребенка в школу, потом поехать на работу и вечером обратно, выходит 240 рублей в день. Это 4800 руб. за 20 рабочих дней, получается 25% от з/п, — Юлиана Ветчива.
вчера, в 15:39, 234 6437 -64
15 февраля, в 11:45, 401 14249 -74
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