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В Туле в палатке рядом с отделом полиции взорвался газ

В Туле в палатке рядом с отделом полиции взорвался газ

ЧП произошло в павильоне по ремонту обуви на ул. Революции.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 17 февраля, в палатке «Ремонт обуви», расположенной рядом с отделом полиции «Советский» на ул. Революции в Туле взорвался газ. Недалеко от места ЧП также находится школа.

Баллон, который использовался мастером для бытовых целей, начал «подтравливать», из-за чего произошло воспламенения газовоздушной смеси. У палатки выбило стёкла – осколки разлетелись на 5-7 метров от павильона.

По нашей информации, пострадал мастер-обувщик. С ожогами мужчину доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. На момент публикации на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Галерея
Взрыв газового баллона на ул. Революции, Фото: 1
Взрыв газового баллона на ул. Революции, Фото: 2
Взрыв газового баллона на ул. Революции, Фото: 3
Взрыв газового баллона на ул. Революции, Фото: 4
Взрыв газового баллона на ул. Революции, Фото: 5
Взрыв газового баллона на ул. Революции, Фото: 6
Взрыв газового баллона на ул. Революции, Фото: 7
Взрыв газового баллона на ул. Революции, Фото: 8
Взрыв газового баллона на ул. Революции, Фото: 9
Взрыв газового баллона на ул. Революции, Фото: 10
Взрыв газового баллона на ул. Революции, Фото: 11
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