В Туле в палатке рядом с отделом полиции взорвался газ

ЧП произошло в павильоне по ремонту обуви на ул. Революции.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 17 февраля, в палатке «Ремонт обуви», расположенной рядом с отделом полиции «Советский» на ул. Революции в Туле взорвался газ. Недалеко от места ЧП также находится школа.

Баллон, который использовался мастером для бытовых целей, начал «подтравливать», из-за чего произошло воспламенения газовоздушной смеси. У палатки выбило стёкла – осколки разлетелись на 5-7 метров от павильона.

По нашей информации, пострадал мастер-обувщик. С ожогами мужчину доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. На момент публикации на месте происшествия работают сотрудники МЧС.