ПАО «Газпром» направит 12,9 млрд рублей на газификацию Тульской области

О программах развития газоснабжения и газификации регионов РФ до 2025 года говорили на большой пресс-конференции в ТАСС.

Сегодня, 17 февраля, состоялась пресс-конференция генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Речь шла о развитии газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации. Мероприятие прошло в онлайн-формате на площадке ТАСС.

Сергей Густов отметил, что по Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром» до 2025 года запланированы инвестиции в объеме более 526 млрд рублей.

Всего в Программу газификации включены 67 российских регионов, Тульская область в том числе.

По Программе только на 2021 год запланировано инвестировать в российские регионы 128 млрд рублей. В планах газовиков – подводить газ к двум населенным пунктам в день. Это позволит к 2030 году завершить технически возможную сетевую газификацию по всей стране.

По Программе в регионах построят более 24 тысяч километров новых газопроводов, в 538 тысяч домовладений придет голубое топливо, будут газифицированы более 3 тысяч котельных и промышленных предприятий. И к 2026 году уровень газификации в России должен составить 74,6%.

Что уже сделано

Тульская область с 2005 года участвует в программах газификации за счет средств ПАО «Газпром». Построено 89 объектов протяженностью порядка 840 км. Созданы условия для газификации более 8000 домовладений, а уровень газификации региона вырос на 10%. Объем инвестиций для Тульской области с 2005 по 2019 год составил 4 754, 56 млн рублей.

В 2019 году обеспечена техническая возможность подачи газа на производственный комплекс ООО «Тулачермет-Сталь». Речь идет о межпоселковом газопроводе от ГРС Новотульская до существующих сетей для Тулы и области. 15 декабря 2020 года состоялась торжественная церемония по вводу в эксплуатацию новой ГРС «Новотульская». Основные потребители ГРС «Новотульская» – это ПАО «Тулачермет», АО «Тулачермет-Сталь», АО «ПО «Тульский оружейный завод», а также население и коммунально-бытовые потребители близлежащих населенных пунктов. Металлургическое предприятие «Тулачермет-Сталь» планирует инвестировать в расширение производства более 120 млрд рублей и создать более 4 тысяч рабочих мест. Вновь построенная газораспределительная станция также позволит наращивать темпы жилищного строительства.

За один месяц была проведена масштабная работа по реконструкции газопровода от ГРС «Тульская» и установке дополнительного газораспределительного пункта. Новая система газораспределения улучшит газоснабжение потребителей и обеспечит бесперебойную подачу природного газа в осенне-зимний период. Кроме того, будут созданы условия для газификации перспективных потребителей Привокзального округа Большой Тулы: многоэтажных жилых комплексов, а это порядка 12, 5 тысяч квартир, Тульского онкологического центра, который будет включать в себя операционные, поликлинику и стационар на 340 мест.

Какие планы на пять лет

В августе 2020 года председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписали программу дальнейшей газификации Тульской области. Она рассчитана до 2025 года.

В течение пяти лет в регионе предусмотрено строительство 795,4 км межпоселковых газопроводов и 689,7 км внутрипоселковых. Новые газораспределительные сети обеспечат энергоресурсом почти 9000 домовладений в 278 населенных пунктах. Объем инвестиций Группы «Газпром» в Программу газификации Тульской области до 2025 года приблизился к 13 млрд рублей.

Сергей Густов:

Сергей Густов – «Газпром» набрал высокие темпы газификации России. 3500 населенных пунктов мы должны подключить за 5 лет. Это примерно два населенных пункта в сутки. В течение 10 лет мы должны обеспечить выход на такой уровень газификации, чтобы вопрос технически возможной газификации в России был решен полностью.

ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ — НА КАРТЕ

«Газпром межрегионгаз» разработал интерактивную карту газификации регионов России — gazprommap.ru.