Тулу замело снегом. Фоторепортаж Myslo

фото: Алексей Горохов

Второй день подряд в Туле бушует снегопад. И пока коммунальщики пытаются бороться с его последствиями, творческие люди фотографируют заметенный снегом город.

Смотрите фотографии и бегом на улицу - погода там просто восхитительная (если у вас, конечно, выходной и вам не нужно откапывать машину и ехать на работу).

По прогнозам синоптиков, напомним, снегопад и метели сегодня не планируют сдавать позиции и прекращаться.