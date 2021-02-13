фото: Алексей Горохов
Тулу замело снегом. Фоторепортаж Myslo
Друзья, погода просто сказочная. Бегом на улицу!
Второй день подряд в Туле бушует снегопад. И пока коммунальщики пытаются бороться с его последствиями, творческие люди фотографируют заметенный снегом город.
Смотрите фотографии и бегом на улицу - погода там просто восхитительная (если у вас, конечно, выходной и вам не нужно откапывать машину и ехать на работу).
По прогнозам синоптиков, напомним, снегопад и метели сегодня не планируют сдавать позиции и прекращаться.
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