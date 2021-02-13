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Тулу замело снегом. Фоторепортаж Myslo
фото: Алексей Горохов

Тулу замело снегом. Фоторепортаж Myslo

Друзья, погода просто сказочная. Бегом на улицу!

Второй день подряд в Туле бушует снегопад. И пока коммунальщики пытаются бороться с его последствиями, творческие люди фотографируют заметенный снегом город.

Смотрите фотографии и бегом на улицу - погода там просто восхитительная (если у вас, конечно, выходной и вам не нужно откапывать машину и ехать на работу). 

По прогнозам синоптиков, напомним, снегопад и метели сегодня не планируют сдавать позиции и прекращаться.

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