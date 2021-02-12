В Тульской области за ночь выпало более 15 см снега

12 февраля губернатор Алексей Дюмин провел совещание по ликвидации последствий снегопада в Туле и районах области.



Тульская область находится в зоне циклона. Ночью в регионе начался сильный снегопад и, по ряду прогнозов, он продлится два дня.

«На это время для межведомственного взаимодействия я принял решение создать в регионе рабочую группу оперативного штаба на базе Главного управления МЧС России Тульской области. От регионального правительства его возглавит мой заместитель Сергей Егоров, от Главного управления МЧС — его начальник Алексей Павлов», — отметил губернатор.

Алексей Дюмин поручил оперативному штабу совместно с Ситуационным центром оперативно рассматривать и анализировать обращения граждан.

«Мы должны сделать всё, чтобы за выходные максимально расчистить подъездные пути для проезда скорой помощи, пожарных машин, школьных автобусов и любой спецтехники во всех населенных пунктах», — подчеркнул губернатор.

Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов доложил, что за прошедшие сутки в регионе выпало в среднем более 15 см осадков. Больше всего — в Суворовском и Белевском районах.

Все экстренные и коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. По оперативным данным, сейчас все объекты работают в штатном режиме.

Директор Тулаавтодора Михаил Мельников доложил, что основные усилия предприятия сосредоточены на расчистке от снега и обработке опасных участков автодорог межрегионального и межмуниципального значения. Задействовано более 230 единиц техники.

На расчистке проезжей части федеральных дорог сейчас работает более 220 единиц техники.

Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства Тульской области Антону Агееву обратить внимание глав муниципальных образований на ситуацию на дорогах. А начальнику государственной жилищной инспекции Тульской области Леониду Ивченко — совместно с руководителями управляющих компаний усилить контроль за своевременной расчисткой кровель многоквартирных домов и магазинов, уборкой придомовых территорий.

«Без внимания не должен остаться ни один населенный пункт, ни одно муниципальное образование. Все ведомства должны быть включены в процесс уборки снега в круглосуточном режиме», — подчеркнул Дюмин.