В Туле на улице Ф. Смирнова найдена граната

Фото из архива Myslo.

По данным МЧС, боеприпас Ф-1 сохранился со времен Великой Отечественной войны.

Как стало известно Myslo, сегодня, 12 февраля, на улице Ф. Смирнова, неподалеку от сквера Памяти жертв политических репрессий, была найдена граната Ф-1.

Территорию оцепили. Впоследствии полицейские передали взрывоопасный предмет сотрудникам регионального МЧС для уничтожения.

Специалисты группы выполнения спецработ ГУ ТО «Управление противопожарной службы» забрали гранату и в ближайшее время ликвидируют ее.