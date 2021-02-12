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В Туле на улице Ф. Смирнова найдена граната
Фото из архива Myslo.

В Туле на улице Ф. Смирнова найдена граната

По данным МЧС, боеприпас Ф-1 сохранился со времен Великой Отечественной войны.

Как стало известно Myslo, сегодня, 12 февраля, на улице Ф. Смирнова, неподалеку от сквера Памяти жертв политических репрессий, была найдена граната Ф-1.

Территорию оцепили. Впоследствии полицейские передали взрывоопасный предмет сотрудникам регионального МЧС для уничтожения.

Специалисты группы выполнения спецработ ГУ ТО «Управление противопожарной службы» забрали гранату и в ближайшее время ликвидируют ее.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:00 +5
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