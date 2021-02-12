Из-за снегопада в Туле средняя скорость упала до 18 км/ч

Это при снижении количества машин на дорогах в полтора раза!

В ситуационном информационно-аналитическом центре «Компас» рассказали, как на дорожной обстановке в Туле сказался снегопад и какова ситуация на данный момент.

«Традиционно транспортный поток начинает увеличиваться с шести утра. Сегодня к семи утра скорость упала с 25-27 км/ч до 16. В восемь утра отмечено самое сильное снижение скорости потока – до 15,75 км/ч. Максимальная загруженность дорог наблюдалась с восьми до одиннадцати утра. Интенсивность транспортного потока составляла 542 автомобиля в час, а средняя скорость с шести утра до двенадцати дня была 17 км/ч», – сообщил сотрудник центра Александр Павлов.

Отметим, что накануне средняя скорость по Туле за сутки составила 21,5 км/ч, а когда погодные условия более благоприятные, она около 25 км/ч.

Александр Павлов добавил, что в настоящее время скорость потока медленно растет и составляет 18 км/ч.

При этом отмечается снижение количества машин на дорогах в полтора раза относительно средних значений для будних дней. По всей видимости, туляки прислушались к предупреждениям о снегопаде и затруднениях на дорогах.