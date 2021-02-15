новости
новости
Регистрация
Туляков ждет самая длинная рабочая неделя в 2021 году

Туляков ждет самая длинная рабочая неделя в 2021 году

Придется поработать сразу шесть дней. Зато на следующей неделе рабочих дня будет всего три.

В этом году предстоящая неделя станет единственной, когда число рабочих дней достигнет шести, а не остановится на привычных пяти. Отработать с 15 до 20 февраля придется из-за Дня защитника Отечества (23 февраля).

Но благодаря празднику следующая рабочая неделя составит всего три дня – с 24 по 26 февраля. А отдыхать россияне будут с 21 по 23 февраля. 

Следующие длинные выходные наступят уже через три недели: празднование Международного женского дня сократит рабочую неделю до четырех дней – с 9 по 12 марта.



 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 08:20 +3
Другие статьи по темам
Прочее
праздникрабочая неделяРоссия23 февраля

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ездят как хотят»: туляки пожаловались на автобусы №25
«Ездят как хотят»: туляки пожаловались на автобусы №25
Во время снегопада в Тульской области застряли 27 автомобилей скорой помощи
Во время снегопада в Тульской области застряли 27 автомобилей скорой помощи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.