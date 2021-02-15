Туляков ждет самая длинная рабочая неделя в 2021 году

Придется поработать сразу шесть дней. Зато на следующей неделе рабочих дня будет всего три.

В этом году предстоящая неделя станет единственной, когда число рабочих дней достигнет шести, а не остановится на привычных пяти. Отработать с 15 до 20 февраля придется из-за Дня защитника Отечества (23 февраля).

Но благодаря празднику следующая рабочая неделя составит всего три дня – с 24 по 26 февраля. А отдыхать россияне будут с 21 по 23 февраля.

Следующие длинные выходные наступят уже через три недели: празднование Международного женского дня сократит рабочую неделю до четырех дней – с 9 по 12 марта.





