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Тульская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по качеству жизни

Тульская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по качеству жизни

И опустилась на два пункта по сравнению с прошлым годом.

А в лидерах традиционного рейтинга от «РИА Новости» всё те же регионы – Московская область, Подмосковье и Ленинградская область.

В первую десятку рейтинга попали Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область. По сравнению с предыдущим рейтингом состав первой десятки не изменился. 

А вот Тульская область опустилась сразу на два пункта – с 18-й строчки на 20-ю. 

Отметим, при расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:30 −3
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