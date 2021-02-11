Синоптики предупредили о похолодании до -25°С.

В первой половине следующей недели в Центральную Россию вернутся аномальные морозы. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, в выходные ожидается минус 10-12 градусов, а в понедельник и вторник затоки холодного воздуха могут привести к понижению температуры до минус 20-25 градусов.

– Это затронет Московский регион, Тверскую, Калужскую, Тульскую области. Для второй половины февраля это опять аномальное похолодание, – отметил Варакин.

Он заявил, что к 19 февраля «этот армагеддон закончится».