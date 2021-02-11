На чемпионате ЦФО по панкратиону команда Тульской области заняла третье место

Наши спортсмены завоевали больше 20 медалей.

В Липецке прошли первенство и чемпионат ЦФО по панкратиону. Тульскую область представляли спорстмены из Тулы, Новомосковска, Заокского, Узловой, Щекино, Советска, Липок, Дубны.

По итогам чемпионата ЦФО Илья Герасименко завоевал золотую медаль в традиционном разделе, Дина Юрлова — два серебра в традиционном и классическом разделе.

По итогам первенства (традиционный раздел) золото у Владислава Довгуна, Александры Шубиной, Егора Швыкина, Степана Желтова, Ильи Герасименко, Владислава Шацких, серебро у Семена Пашкова, Авраама Мкртчяна, Одиссея Череповского, Николая Гавшина, Ивана Гавшина, бронза у Николая Палиева, Ивана Калашникова, Олега Велимурадова, Никиты Михальченко.

По итогам первенства (классический раздел) первое место заняли Александра Шубина, Сергей Поляков, второе место – Авраам Мкртчян, Антон Данилков, Владислав Шацких, третье место – Андрей Васильев, Михаил Алешин, Олег Велимурадов, Иван Гавшин, Константин Капков.

В командном зачете команда Тульской области заняла третье место. Наши спортсмены теперь будут готовиться к первенству России, которое пройдет в Севастополе в апреле.

Готовили спортсменов тренеры Максим Рябичев, Павел Турбин, Сергей Федосеенков, Александр Давыдов, Андрей Рюмшин, Юрий Ефремов, Виталий Сотников, Элман Сафаров, Алексей Бартули, Станислав Богданов, Илья Герасименко.