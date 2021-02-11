В торговом комплексе в Заречье оплавился банкомат

Фото из группы «ВКонтакте» «Тула жесть».

Утром 11 февраля к торговому комплексу, расположенному на пересечении улиц Максима Горького и Демидовской в Туле, прибыли два пожарных расчета. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

Как сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в банкомате, который находится в холле здания, произошло короткое замыкание. В результате происшествия у оборудования оплавился корпус.