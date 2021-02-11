новости
новости
Регистрация
В торговом комплексе в Заречье оплавился банкомат
Фото из группы «ВКонтакте» «Тула жесть».

В торговом комплексе в Заречье оплавился банкомат

В оборудовании произошло короткое замыкание.

Утром 11 февраля к торговому комплексу, расположенному на пересечении улиц Максима Горького и Демидовской в Туле, прибыли два пожарных расчета. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

Как сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в банкомате, который находится в холле здания, произошло короткое замыкание. В результате происшествия у оборудования оплавился корпус.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 09:01 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
банкоматкороткое замыкание

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральную Россию вернутся аномальные морозы
В Центральную Россию вернутся аномальные морозы
Няня на два часа: тульские семьи могут бесплатно пригласить на дом социального помощника
Няня на два часа: тульские семьи могут бесплатно пригласить на дом социального помощника
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.