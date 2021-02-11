Фото из группы «ВКонтакте» «Тула жесть».
В торговом комплексе в Заречье оплавился банкомат
В оборудовании произошло короткое замыкание.
Утром 11 февраля к торговому комплексу, расположенному на пересечении улиц Максима Горького и Демидовской в Туле, прибыли два пожарных расчета. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.
Как сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в банкомате, который находится в холле здания, произошло короткое замыкание. В результате происшествия у оборудования оплавился корпус.
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