Оплатить парковку можно без комиссии в «Сбербанк Онлайн» и в мобильном приложении Сбербанка

Оплатить тульскую городскую парковку в приложении «Сбербанк Онлайн» и мобильном приложении теперь можно без комиссии.

Оплата парковки при помощи сервиса «Сбербанк Онлайн» на официальном сайте банка

1. Перейдите на страницу сервиса «Сбербанк Онлайн» и авторизуйтесь в системе под своим логином и паролем.

2. Перейдите в раздел «Платежи» и выберите категорию «Транспорт».

3. В открывшемся меню выберите пункт «Парковки Тулы».

4. Выберите услугу: «Оплата парковки».

5. В открывшейся форме укажите следующие данные:

счет/карта списания денежных средств;

номер ТС;

мобильный телефон;

количество часов парковки;

количество минут парковки;

зона парковки.

6. Нажмите на кнопку «Продолжить».

7. На следующей странице внимательно проверьте введенные данные и ознакомьтесь со стоимостью указанной парковочной сессии. Нажмите на кнопку «Продолжить».

8. На ваш номер телефона будет отправлен код для подтверждения операции. Введите его в соответствующее поле и нажмите на кнопку «Подтвердить».

9. Обязательно дождитесь сообщения об успешном завершении операции.

Оплата парковки при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн»*

1. Войдите в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

2. В разделе «Платежи» выберите категорию «Транспорт», выберите категорию «Парковка», выберите категорию «Парковки Тулы».

3. Выберите тип оплачиваемой парковки:

4. В открывшейся форме укажите следующие данные:

счет/карта списания денежных средств;

номер ТС;

мобильный телефон;

количество часов и минут парковки;

зона парковки.

5. Нажмите на кнопку «Продолжить».

6. На следующей странице внимательно проверьте введенные данные и ознакомьтесь со стоимостью указанной парковочной сессии. Нажмите на кнопку «Продолжить».

7. Введите его в соответствующее поле и нажмите на кнопку «Подтвердить».

8. Обязательно дождитесь сообщения об успешном завершении операции.

Оплата парковки по QR-коду в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

* В примере рассмотрена оплата парковки в мобильном приложении для iPhone. Для других устройств сценарий оплаты аналогичный.