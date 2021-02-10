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В Узловой трех детей госпитализировали после отравления угарным газом
Фото пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

В Узловой трех детей госпитализировали после отравления угарным газом

На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

По данному факту следователи начали доследственную проверку.

Установлено, что дети 2011, 2012 и 2015 годов рождения получили отравление угарным газом, находясь в квартире. В момент происшествия с ними были двое взрослых.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали Myslo, что в рамках проверки следователь изъял необходимую документацию из управляющей компании и газовой службы.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:31 +2
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