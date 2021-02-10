Фото пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.
В Узловой трех детей госпитализировали после отравления угарным газом
На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.
По данному факту следователи начали доследственную проверку.
Установлено, что дети 2011, 2012 и 2015 годов рождения получили отравление угарным газом, находясь в квартире. В момент происшествия с ними были двое взрослых.
В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали Myslo, что в рамках проверки следователь изъял необходимую документацию из управляющей компании и газовой службы.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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