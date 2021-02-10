В Узловой трех детей госпитализировали после отравления угарным газом

Фото пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

По данному факту следователи начали доследственную проверку.

Установлено, что дети 2011, 2012 и 2015 годов рождения получили отравление угарным газом, находясь в квартире. В момент происшествия с ними были двое взрослых.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали Myslo, что в рамках проверки следователь изъял необходимую документацию из управляющей компании и газовой службы.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.