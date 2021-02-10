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За неделю ОРВИ заболели более 7000 жителей Тульской области
Фото из архива Myslo.

За неделю ОРВИ заболели более 7000 жителей Тульской области

Это выше показателей предыдущей недели.

За неделю в Тульской области зарегистрировано 7346 случаев заболевания ОРВИ, что ниже порога на 7% и выше предыдущей недели на 3,4%. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость выше порога среди взрослых на 26,2%.

В Туле за прошедшую неделю зарегистрировано 3700 случаев заболевания ОРВИ, что ниже порога на 14%.

По результатам лабораторного мониторинга сохраняется циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:32 +3
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