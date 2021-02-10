Фото из архива Myslo.
За неделю ОРВИ заболели более 7000 жителей Тульской области
Это выше показателей предыдущей недели.
За неделю в Тульской области зарегистрировано 7346 случаев заболевания ОРВИ, что ниже порога на 7% и выше предыдущей недели на 3,4%. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость выше порога среди взрослых на 26,2%.
В Туле за прошедшую неделю зарегистрировано 3700 случаев заболевания ОРВИ, что ниже порога на 14%.
По результатам лабораторного мониторинга сохраняется циркуляция вирусов негриппозной этиологии.
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