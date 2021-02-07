В Алексине пропала 27-летняя женщина
Мария Мунтян уже четыре дня не выходит на связь и ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, телосложение полное, глаза карие., волосы каштановые до плеч.
Была одета: бордовая короткая куртка, тёмные штаны, жёлтые сапоги (уги), розовая шапка, коричневый объемный шарф.
Инфорг: Шаман (Михаил) 89207464873
Если вам что-либо известно о местонахождении Марии, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 89207464873 или 112.
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