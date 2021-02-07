новости
новости
Регистрация
В Алексине пропала 27-летняя женщина

В Алексине пропала 27-летняя женщина

Мария Мунтян уже четыре дня не выходит на связь и ее местонахождение неизвестно.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подключился к поискам 27-летней Марии Юрьевны Мунтян, жительницы АлексинаТульская область.  Её местонахождение не известно c 3 февраля 2021 года.

Приметы: рост 170 см, телосложение полное, глаза карие., волосы каштановые до плеч.

Была одета: бордовая короткая куртка, тёмные штаны, жёлтые сапоги (уги), розовая шапка, коричневый объемный шарф.

Инфорг: Шаман (Михаил) 89207464873

Если вам что-либо известно о местонахождении Марии, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 89207464873 или 112.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
пропал человек
Место
АлексинТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки в Тульской области 10 человек скончались от коронавируса
За сутки в Тульской области 10 человек скончались от коронавируса
В Чекалине обсудили подготовку к 80-летию обороны Тулы
В Чекалине обсудили подготовку к 80-летию обороны Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.