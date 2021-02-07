В Алексине пропала 27-летняя женщина

Мария Мунтян уже четыре дня не выходит на связь и ее местонахождение неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении Марии, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 89207464873 или 112.

Приметы: рост 170 см, телосложение полное, глаза карие., волосы каштановые до плеч. Была одета: бордовая короткая куртка, тёмные штаны, жёлтые сапоги (уги), розовая шапка, коричневый объемный шарф.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подключился к поискам 27-летней Марии Юрьевны Мунтян, жительницы АлексинаТульская область. Её местонахождение не известно c 3 февраля 2021 года.