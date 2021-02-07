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За сутки в Тульской области 10 человек скончались от коронавируса

За сутки в Тульской области 10 человек скончались от коронавируса

Новых случаев заболевания выявлено 163.

В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 163 человек, 182 выздоровели, 10 скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 30 091 житель региона, 27 471 вылечился, 1 076 умерли. 

Ситуация в регионах России следующая: выявлен 3 967 281 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 76 661 летальный исход, выздоровело 3 456 210 человек.

 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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