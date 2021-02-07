В Чекалине обсудили подготовку к 80-летию обороны Тулы

В городе, названном в честь партизана, Героя Советского Союза Александра Чекалина, прошел круглый стол о роли партизанского движения в годы войны.

6 февраля в Чекалине, самом маленьком городе России, обсудили подготовку к 80-летию обороны Тулы.

Министерство культуры Тульской области и Тульское отделение Российского военно-исторического общества провели круглый стол «Навстречу 80-летию обороны Тулы: о роли партизанского движения в годы Великой Отечественной войны». В нем приняли участие ведущие представители музейного и научного сообщества из Москвы, Калуги и Тулы.

«Сегодня мы встретились в Чекалине, чтобы обсудить вопросы, связанные с партизанским движением в Тульской области в годы войны. Наша встреча состоялась благодаря активной работе оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия обороны Тулы. Оргкомитет возглавляет Губернатор Тульской области Алексей Дюмин», – отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Участники круглого стола обсудили различные аспекты изучения партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, увековечивание памяти о героях-партизанах и создание музейных экспозиций. Также внимание было уделено патриотическому воспитанию молодого поколения и вовлечению молодёжи в исследовательскую работу.

Между региональным министерством культуры, администрацией Суворовского района и Фондом «Настоящая Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в вопросах развития города Чекалина.

Гости посетили выставку, посвящённую судьбе Саши Чекалина. Один из самых уникальных экспонатов – учебник по современной литературе, принадлежавший юному герою. Сохранились и другие личные вещи: фонарь, патронташ, охотничий рожок и даже ложка.

В рамках рабочей поездки в Чекалин Татьяна Рыбкина приняла участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Чекалина, а также в освещении часовни в честь Святой Софии – Премудрости Божией на Соборной горе.