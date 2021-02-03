В Туле за счёт инфраструктурных облигаций построят 770 тысяч квадратных метров жилья

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Дома появятся в микрорайоне «Новая Тула». Строительство будет вестись с использованием нового стандарта качества и благоустройства.

Гендиректор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и председатель правительства Тульской области Валерий Шерин подписали соглашение о сотрудничестве в реализации строительных проектов с использованием инфраструктурных облигаций.

Тульская область стала одним из первых регионов, с которыми заключено такое соглашение, а приступить к работам планируется уже в этом году. В частности, по новому стандарту качества и благоустройства будет расширен микрорайон «Новая Тула». Там появятся жилые дома площадью 770 тысяч квадратных метров

– К 2030 году мы должны выйти на ввод жилья в объеме 120 млн квадратных метров. Для этого нужны новые механизмы. В конце прошлого года был принят порядок финансирования проектов с использованием инфраструктурных облигаций. Они помогут повысить доступность инженерной, транспортной, социальной и общегородской инфраструктуры, – отметил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.