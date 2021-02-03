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Тульский «Арсенал» обыграл болгарскую «Монтану» со счётом 4:0
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» обыграл болгарскую «Монтану» со счётом 4:0

Все мячи канониры забили в первом тайме.

Футболисты «Арсенала», находясь на сборах в Турции, сыграли с болгарским клубом «Монтана». Туляки открыли счёт на седьмой минуте встречи – Сергей Ткачёв получил мяч в штрафной, защитник «Монтаны» попытался выбить его из-под ног у соперника, но угодил в собственные ворота.

На 23-й минуте снова отличился Ткачёв – получив мяч от Панченко, он забил второй гол. Спустя четыре минуты точную передачу на Панченко оформил Эванс Кангва – Кирилл увеличил счёт до 3:0. Последний гол на 37-й минуте забил Гиа Григалава. После перерыва ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника.

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