Тульский «Арсенал» обыграл болгарскую «Монтану» со счётом 4:0

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Футболисты «Арсенала», находясь на сборах в Турции, сыграли с болгарским клубом «Монтана». Туляки открыли счёт на седьмой минуте встречи – Сергей Ткачёв получил мяч в штрафной, защитник «Монтаны» попытался выбить его из-под ног у соперника, но угодил в собственные ворота.

На 23-й минуте снова отличился Ткачёв – получив мяч от Панченко, он забил второй гол. Спустя четыре минуты точную передачу на Панченко оформил Эванс Кангва – Кирилл увеличил счёт до 3:0. Последний гол на 37-й минуте забил Гиа Григалава. После перерыва ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника.