новости
новости
Регистрация
Тульский комитет ЗАГС теперь работает по-новому
Фото: Яндекс.Карты

Тульский комитет ЗАГС теперь работает по-новому

Организационные изменения вступили в силу 2 февраля.

В комитете ЗАГС администрации Тулы объединены отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления и перемены имени, а также сектор по регистрации смерти и расторжения брака.

Отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления и перемены имени находится по адресу: пр-т Ленина, 91, телефон: 24-98-82 (добавочный – 5).

Сектор по регистрации расторжения брака и смерти расположен по адресу: ул. Степанова, 34-А, телефон: 24-98-82 (добавочный – 3).

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 +1
Другие статьи по темам
Событие
комитет по делам ЗАГСизменения в работетульские ЗАГСы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Зарублю!»: туляка осудят за нападение на соседа
«Зарублю!»: туляка осудят за нападение на соседа
В Туле за счёт инфраструктурных облигаций построят 770 тысяч квадратных метров жилья
В Туле за счёт инфраструктурных облигаций построят 770 тысяч квадратных метров жилья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.