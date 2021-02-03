Тульский комитет ЗАГС теперь работает по-новому

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В комитете ЗАГС администрации Тулы объединены отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления и перемены имени, а также сектор по регистрации смерти и расторжения брака.

Отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления и перемены имени находится по адресу: пр-т Ленина, 91, телефон: 24-98-82 (добавочный – 5).

Сектор по регистрации расторжения брака и смерти расположен по адресу: ул. Степанова, 34-А, телефон: 24-98-82 (добавочный – 3).