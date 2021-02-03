Коронавирусный госпиталь на базе ТОКБ № 2 им. Л. Н. Толстого закрыт

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

С 8 февраля учреждение приступит к своей обычной работе.

Инфекционный госпиталь на базе стационара на ул. Тимирязева в Туле закрыт. Недавно оттуда выписали последнего пациента с коронавирусом, а со следующей недели учреждение возобновит свою работу в обычном режиме.

«За три с половиной месяца работы здесь вылечили более 900 пациентов. Сейчас в 4-этажном здании проводится санитарная обработка помещений. А уже 8 февраля здесь примут первых пациентов хирургического и ортопедического отделений», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Во время работы инфекционного госпиталя пациенты хирургического профиля направлялись в хирургические отделения других медучреждений Тулы.

«Ортопедическое отделение продолжало работу на площадях основного корпуса больницы в Ясной Поляне и выполнило порядка 150 операций на коленных суставах», — сообщил Виталий Головченко, и. о. заведующего стационаром — врач травматолог-ортопед филиала № 1 областной клинической больницы № 2.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк отметил, что в течение последнего месяца заболеваемость коронавирусом в регионе идет на спад, снижается и количество госпитализаций.