Новые школы, «IT-куб» и тульский «Сириус»: как меняется система образования в Тульской области

Фото из архива Myslo.

Мероприятия национального проекта «Образование» в нашей области реализуются с 2019 года. И значимые результаты уже есть. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Инфраструктура



Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева:

– Впервые за многие годы на территории Тульской области начали строить новые школы. Два года назад был введен в эксплуатацию новый учебный корпус тульского Центра образования №4 на 100 мест. Почти окончено строительство школы в ЖК «Времена года» в Туле, она откроется уже 1 сентября 2021 года.

Также в этом году начнут строить еще две школы – в ЖК «Северная Мыза» в Туле (на 1100 мест) и в Донском (на 400 мест). Объекты планируют сдать в 2022 году.

Целью строительства новых школ является не только качественное улучшение инфраструктуры, но и минимизация числа детей, обучающихся во вторую смену.

Сельские школы и малые города

Мероприятия нацпроекта вносят значимый вклад в обучение детей в сельской местности в малых городах. Создаются условия для того, чтобы дети могли получать качественное и интересное образование, соответствующее всем современным стандартам.

Одно из таких направлений – формирование сети «Точек роста» – центров цифрового и гуманитарного профиля. За два года создано 65 таких центров. Основная их задача – на основе сетевого взаимодействия школ между собой создать условия для того, чтобы в первую смену на установленном современном оборудовании ребята могли изучать школьные предметы – информатику, технологию, ОБЖ. А во второй половине дня получать достойное дополнительное образование по профилям, которые интересны и для ребят, и для нашего региона.

Таких направлений в «Точках роста» много: робототехника, IT-технологии, организация проектной деятельности, региональный проект «Научись спасать жизнь», обучение шахматам, школы журналистики. Помимо этого там проводится много мастер-классов, семинаров, обучающих викторин и т. д.

В 2021 году к привычным направлениям добавится естественно-научный профиль – физика, химия, биология и экология.

Первый Кванториум с естественно-научным комплексом появится в алексинской гимназии №18.

Кроме того, в этом году «Точек роста» станет больше. Плюс 26 новых проектов готовятся к открытию на территории Тульской области.

образование для особенных детей

Особое внимание в регионе уделяется повышению качества образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Тульской области есть учреждения, которые организовывают обучение только таких детей по специальным адаптированным программам.

Приобретается оборудование не только для учебных кабинетов, но и для грамотного педагогического сопровождения, коррекционной работы с использованием новых технологий. Мы направляем наших педагогов, дефектологов на современные курсы повышения квалификации.

Цель развития таких школ – получения первых навыков профессии у особенных детей. Так что в первую очередь приобретается оборудование для кабинетов технологий и трудового обучения.

Мы планируем, что до конца 2024 года все 13 образовательных организаций, реализующих только адаптивные программы на территории Тульской области, станут участниками этого проекта.

Дополнительное образование

Самый большой блок в нацпроекте «Образование» – выявление и развитие способностей и талантов каждого ребенка, неважно, обучается он в областном центре или в отдаленном селе.

Одна из ключевых задач – создание детских технопарков и Кванториумов. Цель – организовать их во всех муниципальных образованиях региона.

Первый Кванториум мы создали в 2016 году. В рамках нацпроекта он приобрел три мобильных структурных подразделения, что позволило Кванториуму прийти в самые отдаленные уголки области. Сейчас программами допобразования в нем охвачено около 3000 детей. Занятия подогревают интерес к техническому творчеству и в дальнейшем получению технических специальностей.

Также по поручению губернатора Алексея Дюмина в 2020 году за счет средств регионального бюджета еще три таких Кванториума получили учреждения среднего профессионального образования.

Один из этих Кванториумов мы приобрели и адаптировали под нужды детей с ограниченными возможностями здоровья, он базируется в Тульском техникуме социальных технологий.

Цифровые технологии

В Тульской области создаются центры цифрового образования «IT-куб». Первый появился в Болохово на базе Болоховского машиностроительного техникума. В содружестве с Яндекс.Лицеем и другими разработчиками здесь реализуются программы по основам программирования на наиболее востребованных и популярных языках, разработке приложений для смартфонов и др. В планах в 2021 году создать еще один такой в Ефремове. К 2024 году центров «IT-куб» будет четыре.

Большое внимание уделяется достижению цифровой зрелости образования. На это направлены мероприятия проекта «Цифровая образовательная среда». В первую очередь, это дополнительная закупка компьютерной и мультимедийной техники для образовательных организаций. За прошлый год обновлена база в 115 учреждениях.

В 2021 году еще 96 школ смогут присоединиться к проекту. До конца 2023 года такие мероприятия будут проведены в 90% школ. В них будет проведен высокоскоростной интернет и смонтированы локальные сети.

Это позволит школам более эффективно работать с цифровым образовательным контентом, использовать возможности цифровых образовательных платформ, развивать практику применения автоматизированных электронных систем и ресурсов для составления отчетности.

В 2021 году будет начата работа по формированию информационной инфраструктуры во всех общеобразовательных учреждениях. Эта инфраструктура позволит школам внедрить федеральную платформу цифровой образовательной среды, которую разрабатывает Министерство просвещения РФ. Она будет включать в себя ряд сервисов, среди которых:

библиотека цифрового образовательного контента;

сервис контрольных измерительных материалов для оценки текущей успеваемости и самодиагностики;

сервис создания типовых сайтов для образовательных организаций;

платформа «Сферум» для проведения видеоконференций и дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса;

аналитика для управления системой образования.

Это сделано не для перехода на дистанционное обучение, оно не заменит традиционную систему.

Но в каждой школе должны быть созданы все условия, чтобы параллельно с очным обучением дети и педагоги могли пользоваться всеми возможностями цифровой образовательной среды, пользоваться не только ресурсами, которые предоставляются школьными учителями, но и наработками лучших педагогов РФ.

Поддержка талантливых детей

Выявление и поддержка талантливых детей – в числе приоритетных задач министерства образования Тульской области. По инициативе Алексея Дюмина в 2020 году началось строительство Центра поддержки талантливых и одаренных детей «Созвездие» в Новомосковске. Оно ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Тульской области и АО «МХК «ЕвроХим». Центр позволит выявлять и развивать у детей таланты в области науки, спорта и культуры.

До конца 2021 года строительство будет завершено. Центр будет включать в себя два структурных подразделения:

Школа полного дня – лицей «Олимп», где старшеклассники смогут углубленно изучать предметы естественного-научного, физико-математического профиля, развивать свои проектные и IT-компетенции. В лицей будет открыт конкурсный набор, попасть в него смогут дети из всех уголков Тульской области.

Образовательный центр «Академия достижений», который станет тульским «Сириусом». Сюда ребята будут приезжать в профильные смены по трем направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Планируется минимум 10 смен по 21 дню.

Развитие среднего профессионального образования

В 2021 году будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки на базе Тульского машиностроительного колледжа им. Н. Демидова. Он станет площадкой-агрегатором и оператором ресурсов региона для профориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации для всех категорий граждан. Жители области смогут обучаться наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс».

Кроме того, будет создана современная инфраструктура в учреждениях среднего профобразования. В 2021 году на базе трех организаций среднего профессионального образования будет создано 12 современных мастерских по наиболее востребованным направлениями профессиональной деятельности.