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Кинотеатр «Синема Парк» представил новинки февраля

Кинотеатр «Синема Парк» представил новинки февраля

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
 

C 4 февраля «Мьюзик» в формате IMAX. Яркий режиссерский дебют одной из главных исполнительниц и композиторов ХХI века – Sia. Картина соединяет в себе сердечную историю о силе любви и 10 песен Sia.

До 8 февраля принимаются видеовалентинки, самые искренние и необычные из которых покажут с 13 по 15 февраля перед сеансами фильма LOVE. Подробности на сайте.
 
 
Смотрите новый сборник реставрированных мультиков от «Союзмультфильма». Полюбившиеся мультфильмы в новом качестве и на большом экране.
 
 
С 25 февраля специальные показы фильма «Билли Айлиш: Слегка размытый мир» в формате IMAX. Режиссёр Р. Дж. Катлер предлагает поближе познакомиться с Билли Айлиш в документальном фильме о жизни певицы на гастролях и дома во время записи дебютного альбома.
 


Расписание и билеты онлайн по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 17:53 0
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