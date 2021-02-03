Кинотеатр «Синема Парк» представил новинки февраля

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

C 4 февраля «Мьюзик» в формате IMAX. Яркий режиссерский дебют одной из главных исполнительниц и композиторов ХХI века – Sia. Картина соединяет в себе сердечную историю о силе любви и 10 песен Sia.

8 февраля принимаются видеовалентинки, самые искренние и необычные из которых покажут с 13 по 15 февраля перед сеансами фильма LOVE. Подробности на Допринимаются видеовалентинки, самые искренние и необычные из которых покажут с 13 по 15 февраля перед сеансами фильма LOVE. Подробности на сайте

Смотрите новый сборник реставрированных мультиков от «Союзмультфильма». Полюбившиеся мультфильмы в новом качестве и на большом экране.

С 25 февраля специальные показы фильма «Билли Айлиш: Слегка размытый мир» в формате IMAX. Режиссёр Р. Дж. Катлер предлагает поближе познакомиться с Билли Айлиш в документальном фильме о жизни певицы на гастролях и дома во время записи дебютного альбома.





Расписание и билеты онлайн по ссылке.