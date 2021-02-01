Тульские предприниматели могут побороться за звание «Экспортер года»

Фото из архива Myslo.

Прием заявок на участие в региональном конкурсе стартовал 1 февраля.

Конкурс проводится в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Конкурс «Экспортер года» – это признание и поощрение успехов и заслуг компаний-экспортеров, демонстрация успешных историй выхода на экспорт и шанс заявить о себе и своей компании на всю страну.

Заявки участников оценит конкурсная комиссия, победителями конкурса станут организации и индивидуальные предприниматели, достигшие успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг. Конкурс проводится в семи номинациях:

«Экспортер года среди предприятий АПК, сельского хозяйства, животноводства»,

«Экспортер года среди промышленных предприятий»,

«Экспортер года среди производителей высокотехнологичного оборудования, электрооборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий»,

«Экспортер года в сфере услуг»,

«Экспортер года в сфере туризма»,

«Старт года»,

«Прорыв года».

Заявки на участие принимаются до 26 февраля на электронный почтовый адрес ric@hub71.ru c темой сообщения «На конкурс «Экспортер года» или нарочно по адресу: ул. Кирова, 135, к. 1, офис 426.