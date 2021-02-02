В Тульской области состоится массовая гонка «Лыжня России»

Каждый участник соревнований получит не только стартовый номер, но и замечательную шапочку.

13 февраля Тульская область присоединится к XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».

Мероприятие состоится в лыжном центре «Веденино» (поселок Косая Гора, ул. М. Горького, 62) и по традиции станет одним из главных событий зимнего сезона на всероссийском уровне.

Участие в соревнованиях смогут принять все желающие вне зависимости от уровня спортивной подготовки.

Подать заявки на участие можно:

- с 8 по 12 февраля с 10.00 до 18.00 в конференц-зале на западной трибуне здания Тульского велотрека (второй этаж);



- 13 февраля с 8.00 до 10.00 в лыжном центре «Веденино».

На территории лыжного центра «Веденино» по специальному пропуску будет разрешена стоянка автобусов, перевозящих организованные группы участников.

Для тех, кто захочет приехать на личном транспорте, будет организована парковочная зона возле ДК «Косогорец» (п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2) и супермаркета «АТАК» (п. Косая Гора, ул. Пушкина, 26-а). От парковочных зон до лыжного центра «Веденино» и обратно будут курсировать автобусы для перемещения участников соревнования на территорию лыжного центра «Веденино» и обратно.

Каждый зарегистрированный участник соревнований получит стартовый номер и шапочку «Лыжня России».