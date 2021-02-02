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Фильм с бюджетом в 400 млн рублей: стал известен актерский состав картины, которую снимут в Тульской области
Фото: пресс-служба компании «Новые люди».

Фильм с бюджетом в 400 млн рублей: стал известен актерский состав картины, которую снимут в Тульской области

Авторы расскажут историю создания документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой».

Стал известен актерский состав новой картины Сергея Мокрицкого «Первый Оскар», посвящённой памяти фронтовых операторов, пишет портал Кино-Театр.Ру. С 7 февраля по 30 апреля часть съемок, напомним, пройдет в Тульской области.
 
Главные роли в фильме исполнят Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер и Андрей Мерзликин, сообщила продюсер ленты Наталья Мокрицкая.
 
В основе картины производства компании «Новые люди» лежит история съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего в 1943 году первую в истории отечественного кино премию «Оскар». Герои вымышлены, но их образы вдохновлены судьбами реальных кинооператоров, работавших над этой картиной.
 
Действие картины разворачивается осенью 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с камерами оказаться в центре грандиозной битвы за Москву. Вслед за этим мы понаблюдаем за мирной жизнью Лос-Анджелеса, где 15-я церемония вручения премии «Оскар» года началась с сенсации — документальная лента из СССР получила главную кинонаграду Голливуда.
 
Выход в прокат планируется в 2022 году.
 
 
 
 
 
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