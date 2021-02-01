Фото из архива Myslo.
Погода в Туле 2 февраля: скользко, сухо и холодно
Синоптики обещают умеренный ветер и пониженное давление.
Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменный, до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от 11 до 16 градусов ниже нуля, днем – от -5 до -10. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.
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