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Погода в Туле 2 февраля: скользко, сухо и холодно
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 2 февраля: скользко, сухо и холодно

Синоптики обещают умеренный ветер и пониженное давление.

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменный, до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 11 до 16 градусов ниже нуля, днем – от -5 до -10. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

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