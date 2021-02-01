Тульские самбисты успешно выступили на Всероссийском турнире

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В нём приняли участие 278 спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет.

Всероссийский турнир по самбо, посвященный Дню работника прокуратуры России состоялся в Домодедово. В соревнованиях приняли участие 278 человек. Спортсмены тульской спортшколы «Юность» взяли сразу несколько медалей:

1 место – Александр Абраменков (весовая категория – +88 кг), 2 место – Егор Кузнецов (весовая категория – 54 кг), 3 место – Захар Деревянко (весовая категория – 49 кг) и Серафим Колдашев (весовая категория – +88 кг).

Также Александр Абраменков и Егор Кузнецов завоевали право выступить на первенстве России по самбо среди юношей, которое состоится в апреле в Новороссийске. Спортсменов подготовили Владимир Бородаенко, Вадим Варфоломеев и Сергей Самборский.